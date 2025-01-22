Массовый отзыв в Америке: что случилось с популярным кроссовером Kia, знакомым россиянам?

Автопроизводитель Kia в Северной Америке запускает обширную отзывную кампанию, в рамках которой будет проведен бесплатный ремонт около 75 000 кроссоверов Sorento в США и Канаде. Причиной отзыва стали проблемы с программным обеспечением автомобилей, сообщает портал 110km.ru.

Под общий отзыв попадают 74 469 автомобилей Kia Sorento 2024 и 2025 годов выпуска, включая гибридные модели Sorento Hybrid 2025 года и Sorento Plug-In Hybrid 2025 года.

Из-за неполадок в программном обеспечении блока управления Body Domain Control Unit у этих кроссоверов может возникнуть ситуация, когда внешнее и внутреннее освещение отключится во время движения. Несмотря на это, офис Kia в Северной Америке не получил жалоб от владельцев на данную проблему.

Интересно, что ранее аналогичную отзывную кампанию Kia провела на внутреннем рынке Южной Кореи.

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Автор: Алина Олешко