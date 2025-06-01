Большой риск Red Bull: команда сделала ставку на три пит-стопа

В компании Pirelli радуются результатам жаркого уик-энда в Барселоне. Официальный представитель Марио Изола поделился своими впечатлениями: «С точки зрения использования шин на дистанции, гонка получилась интересной. Шины Soft оказались наиболее конкурентоспособными, возможно, даже больше, чем в прошлом году. Износ был значительным, но контролируемым, хотя передняя левая шина, наиболее нагружаемая на этой трассе, была изношена практически полностью.

Некоторые пилоты смогли проехать более 20 кругов на одном комплекте Soft, даже с полными баками топлива на старте, в то время как другие смогли проехать 30 и более кругов на Medium».

Команда Red Bull попыталась изменить обстановку, выбрав стратегию трех пит-стопов, которая, по заявлению, была менее эффективной. Им нечего было терять с гонщиком, стартовавшим с пит-лейна, но с Ферстаппеном они решили рискнуть, чтобы попасть на подиум. Однако выезд безопасного автомобиля ближе к финишу изменил картину для Макса, снизив его шансы на успех».

Инженеры Pirelli остаются на трассе на два дня тестов во вторник и среду, что крайне важно для сезона 2026 года. На этот раз Mercedes, Red Bull Racing и Racing Bulls предоставят машины и гонщиков.

Во вторник Джордж Расселл будет работать с Mercedes, а Айзек Хаджар и Лиам Лоусон - с Racing Bulls. В среду руль Mercedes возьмет Кими Антонелли, а с Red Bull будет работать Юки Цунода».