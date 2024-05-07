Почему качество зарядных станций Tesla Supercharger становится хуже?

После напряженного квартала и перед вызовами будущего компания Tesla приступила к реорганизации, которую её генеральный директор Илон Маск описывает как "абсолютно жесткую". В результате этого было существенно сокращено количество сотрудников и расходов. Особенно плохо новость о внесенных изменениях восприняли уволенные сотрудники из команды, отвечающей за сеть зарядных станций Supercharger. Они считают, что это может негативно отразиться на пользователях.

Проблема стала более острой, так как электромобили других брендов имеют возможность использовать Supercharger. Несмотря на то, что эта сеть была признана одной из самых надежных в Соединенных Штатах, её работоспособность напрямую зависела от команды обслуживающего персонала, которая, как говорят, испытывала перегрузку.

Один из уволенных работников, ранее занимавшийся диагностикой и ремонтом зарядных станций Tesla, рассказал западным СМИ анонимно, что даже при наличии полного штата сотрудников команде Supercharger было сложно справляться с поставленными задачами. Ему приходилось работать от 19 до 24 часов в сутки.

"Мы не справлялись с рабочей нагрузкой. И теперь, когда сеть еще расширилась, ситуация ухудшилась", - поделился бывший сотрудник. "Теперь что? Пользователей стало еще больше. Это, вероятно, приведет к еще большему количеству проблем".

Фото: Carsweek.ru

Недавно наша редакция сообщала о новом скандале, связанном с компанией Tesla - уволен был сотрудник, который жил на производственном объекте. Tesla уволила молодого человека, который спал в своем автомобиле и принимал души на территории завода.