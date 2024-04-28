Рабочий, живший на заводе Tesla, был уволен в результате скандала

Недавно уволенный руководитель производства Tesla заявил, что спал в своей машине, чтобы работать больше. В начале прошлой недели компания Tesla уволила 10% своих сотрудников. Один из них, Нико Мурильо, потерял работу, хотя утверждал, что спал в своей машине, чтобы больше вкладываться в работу в компании. Его сообщение получило широкое распространение и вызвало волну сочувствия в Интернете.

На днях появилась информация о том, что Tesla сократила штат более чем на 10%, что привело к увольнению более 14 000 сотрудников. Это значительное сокращение вызвало оживленные обсуждения среди интернет-пользователей, которые стали обсуждать человеческие аспекты таких корпоративных действий.

История бывшего сотрудника Tesla, получившего увольнение, стала центром внимания в Интернете, привлекая внимание к человеческим последствиям подобных крупных корпоративных решений.

Нико Мурильо присоединился к производственной команде компании Tesla во Фримонте, Калифорния, еще в 2019 году. Он начинал свой путь как обычный работник на производстве, но благодаря своему упорству и таланту быстро продвинулся по карьерной лестнице. Согласно информации из его профиля на LinkedIn, в 2020 году его повысили до ведущего специалиста по производству, а в 2021 году он занял должность начальника производства. Однако на прошлой неделе он столкнулся с увольнением.

По словам Мурильо, его горе-история началась в понедельник, 15 апреля, когда он рано утром включил свой ноутбук, чтобы проверить почту. К несчастью, он обнаружил, что его учетная запись была деактивирована. Первоначально он предположил, что произошла техническая ошибка, но впоследствии выяснилось, что он был уволен.

Недавно мы сообщали о том, что Apple также проводит массовые увольнения после прекращения разработки своего собственного электромобиля. Руководство американской компании приняло решение уволить 614 работников в связи с отказом от создания автомобиля под брендом Apple. Это стало первым большим волнением кадров после пандемии, которое последовало за закрытием автомобильной программы «Проект Титан» в Apple.