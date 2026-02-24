Главная Новости Продажи Результаты 8-й недели на автомобильном рынке: «все сегменты – в плюсе»
Российский автомобильный рынок за восьмую неделю 2026 года показал уверенный рост продаж новых легковых автомобилей, LCV, грузовиков и автобусов.
Демид Поршнев
24.02.2026, 11:52·2 мин
Фото: Autostat.ru

На прошедшей восьмой неделе 2026 года российский автомобильный рынок продемонстрировал положительную динамику во всех сегментах по сравнению с предыдущей неделей. Об этом свидетельствуют данные, представленные экспертами агентства «АВТОСТАТ» ссылаясь на информацию АО «ППК»*.

В период с 16 по 22 февраля в России было продано 19 904 новых легковых автомобиля, что на 7,9% превышает показатели семидневки ранее. Значительный прирост показали и продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) — этот сегмент увеличился на 20,3%, достигнув 1 242 реализованных единиц. Также рост зафиксирован и в секторе грузовых автомобилей: 745 проданных машин, что на 10,5% больше, чем неделей ранее. Кроме того, продажи автобусов увеличились за отчетный период на 10,8%, составив 123 экземпляра.

Однако если сопоставлять эти данные с аналогичной неделей 2025 года, положительную динамику сохранили только легковые автомобили, продажи которых выросли на 7,3%. В других сегментах рынка зафиксировано снижение: спрос на легкие коммерческие автомобили сократился на 17,1%, грузовые автомобили показали падение на 27,3%, а в сегменте автобусов отмечено уменьшение на 8,9%.

Об актуальных тенденциях и прогнозах развития российского авторынка эксперты планируют поговорить подробнее 26 февраля в Москве на форуме автобизнеса «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», организуемом агентством «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ

Авторынок россии (653)Легковые автомобили (582)Продажи (868)Грузовые автомобили (179)Автобусы (91)Легкие коммерческие автомобили (171)

