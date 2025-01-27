ТАНК вернулся в ТОП-10 вместо ЭКСИД: главные результаты 4-й недели на авторынке

По последним данным агентства «АВТОСТАТ», за четвертую неделю января 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России снизились до отметки в 20,4 тыс. единиц. Это на 6% меньше, чем неделей ранее, свидетельствуют статистические данные.

В лидерах сохраняет позицию отечественный производитель LADA, реализовавший 6,1 тыс. новых автомобилей. За ним следуют китайские бренды: Haval (2,7 тыс.), Chery (2 тыс.), Geely (1,5 тыс.), Changan (1,2 тыс.), OMODA (536 ед.) и Jetour (498 ед.).

На восьмом месте расположился автопроизводитель из Беларуси - Belgee с результатом в 477 проданных машин, а девятую строчку занимает китайская компания JAECOO (372 ед.). В десятке лидеров по окончании прошлой недели вернулся китайский бренд TANK (367 ед.), сместив своего соотечественника EXEED (350 ед.) с этой позиции.

Обсуждение перспектив автомобильного рынка в России запланировано в рамках форума автобизнеса под названием «ForAuto - 2025», организованного агентством «АВТОСТАТ» и запланированного на 13 февраля в столице. Подробную информацию об участии и регистрации можно найти на сайте forauto.autostat.ru. Специальные условия действуют для автодилеров.