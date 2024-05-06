Объем импорта легковых автомобилей в апреле достиг минимального значения за последние 10 месяцев.

По последним данным, в апреле текущего года количество ввезенных в Россию легковых автомобилей оказалось меньше, чем в предыдущем месяце. Об этом стало известно в ходе онлайн-трансляции «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги апреля 2024 года».

Так, в апреле было ввезено 57,8 тысяч новых легковых автомобилей, что на 34% меньше, чем в марте. Этот показатель является самым низким не только за текущий год, но и за последние 10 месяцев. Ранее аналогичное снижение было зафиксировано в июне 2023 года (55,7 тысяч машин).

Что касается автомобилей старше 3 лет, то их ввезли в Россию 31,6 тысячи штук в апреле. Это на 22% меньше, чем в марте. Объем ввоза таких автомобилей также оказался ниже показателей годичной давности (-9%), но при этом превысил результаты января и февраля текущего года (19,8 тысяч и 23,1 тысячи машин соответственно).

Основной причиной снижения объемов импорта, по мнению директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, стали изменения в правилах ввоза автомобилей, которые вступили в силу с 1 апреля 2024 года. Импортеры поспешили доставить как можно больше машин в марте, что привело к снижению импорта в апреле. Эксперт предполагает, что при текущих условиях снижение объемов импорта может продолжиться.

Сергей Целиков прокомментировал: «По новым легковым автомобилям показатели пока выше, чем в прошлом году, но ближе к июлю мы вернемся к уровню прошлого года или даже ниже. В целом по итогам 2024 года количество импортированных автомобилей будет незначительно больше, чем в 2023 году».

Согласно отчету, за первые 4 месяца текущего года в Россию было доставлено 270,3 тысячи новых легковых автомобилей (в 2,2 раза больше, чем к этому же периоду предыдущего года) и 114,9 тысячи подержанных автомобилей (-18,6%).

Фото: АВТОСТАТ