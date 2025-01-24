Hot Wheels уменьшил Формулу-1! Но лишь для восьми команд

Компания Hot Wheels объявила о новом лицензионном соглашении, в рамках которого будет выпущено 1:64 моделей текущего состава Формулы-1. Эти игрушки появятся на полках вместе с другими продуктами, посвященными Формуле-1, и теперь дети и взрослые смогут приобрести большинство гоночных машин 2025 года по доступной цене, которая держит нас в напряжении уже более 50 лет, когда мы хитро подкидываем в корзину все новые и новые модели Hot Wheels.

Однако лицензионное соглашение подписали лишь восемь из десяти команд. Феррари и Aston Martin решили пока воздержаться, возможно, из-за действующих контрактов с другими компаниями. У Ferrari уже было лицензионное соглашение с Hot Wheels, которое закончилось в 2014 году, в то время как некоторые модели дорожных автомобилей Aston Martin уже появлялись в продаже под брендом Hot Wheels, что дает надежду на выпуск гоночных машин F1.

В линейке Hot Wheels будут представлены два уровня моделей. Первые в продаже появились упрощенные модели гоночных болидов в ливрее Red Bull, а затем весной появятся модели Williams и Mercedes-AMG Petronas. С лета же будут доступны все восемь команд, модели можно будет купить по отдельности за £2.30 или комплектом из пяти машин за £11.50, как только будет представлена вся линейка.

Те, кто готов потратить немного больше денег, смогут приобрести модели серии Premium Series F1 по цене £10.99 за штуку. Эти модели масштабом 1:64 также появятся летом в продаже в восьми командах и будут более детализированными, включая шины Pirelli и уникальные дизайнерские элементы, характерные для каждой из команд.