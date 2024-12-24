HONGQI констатирует экспансию дилерской сети в РФ

HONGQI выбирает своих партнеров тщательно и уделяет огромное внимание уровню соответствия новых партнеров высоким стандартам бренда и ожиданий клиентов в премиальном сегменте. Ключевое значение уделяется построению прочного фундамента и премиального опыта взаимодействия с HONGQI в России.

В 2024 году открылись дилерские центры в таких городах, как Тюмень, Красноярск, Кемерово, Хабаровск, Оренбург, Магнитогорск, Тюмень, Пермь, Челябинск, Артем, Тула, Рязань, Саратов, Екатеринбург. В Москве бренд представлен 5 дилерами и 9 шоу-румами. Среди столичных партнеров такие крупнейшие автодилеры как Мейджор, Авилон, Панавто, и ряд других, которые традиционно специализировались в премиум-сегменте. В Санкт-Петербурге оперируют 4 дилера: флагманский Авангард, Аврора Авто Центр и другие, на остальную часть России приходится еще 23 дилерских центра. В 2025 году развитие сети продолжится и общее число дилерских центров на территории РФ вырастет до 60.

“Мы взвешенно подходим к расширению дилерской сети, при этом превыше всего стоит качество во всех смыслах. Весь клиентский путь от выбора автомобиля до его сервисного обслуживания и последующей перепродажи строится с пониманием ожиданий взыскательных клиентов. Высокие стандарты применяются ко всем новым дилерским центрам HONGQI, причем каждый новый дилер адаптирует свои помещения под стандарты, исходя из своих возможностей и имея свободу в организации пространства. А в 2025 году планируется открытие ряда флагманских центров HONGQI в России”, – прокомментировал исполнительный директор HONGQI в России Иван Савельев.

Стандарты HONGQI охватывают как экстерьер, так и внутреннее оформление дилерских центров, акцентируя внимание на деталях, которые отражают наследие вкупе с высокой технологичностью. В приветственной зоне расположена «историческая стена», на которой демонстрируется история развития и успехов HONGQI с 1958 года до сегодняшних дней.

Архитектурная концепция акцентирует ключевые ценности компании: элегантность, технологичность, качество и ориентацию на клиента. В дизайне сочетаются элементы классического и современного урбанистического стилей, дополненные современными композитными материалами, насыщенными текстурами и фирменными спокойными оттенками с включением акцентного яркого красного, символизирующего знамя Китайской Народной Республики и отражающего истоки бренда.

Основная идея заключается в создании комфортного и современного пространства шоу-рума, где помимо всевозможных услуг посетители могут приятно провести время в лаунж-зоне или кафе, а также решить рабочие или личные вопросы во время ожидания. Интерьеры каждого центра оформлены с использованием LED-подсветки и точечного трекового освещения, что позволяет выделить зоны для демонстрации автомобилей и тематические области. «Теплое» освещение создает атмосферу, способствующую общению и взаимодействию. Особое внимание уделено уютной зоне кафе с множеством мягких кресел, чтобы каждому было удобно расслабиться и насладиться чашкой ароматного кофе или чая. А семейные посетители оценят наличие детских зон, где каждый ребенок сможет найти занятие по душе.

Выдача автомобилей осуществляется в закрытой зоне, оформленной в едином фирменном стиле с использованием качественных композитных материалов и атмосферных изображений. Здесь можно организовать торжественную передачу нового автомобиля владельцу.

Сервисные зоны спроектированы в соответствии с международными стандартами, что позволяет выполнять множество различных операций по обслуживанию автомобилей одновременно без задержек.