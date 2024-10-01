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Великолепная новость: Alpine разрабатывает новый суперкар

Несмотря на то, что в Америке у нас нет марки Alpine, мы все равно можем восхищаться бескомпромиссным спортивным автомобилем A110 из-за рубежа.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
01.10.2024, 18:01·3 мин
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Фото: Motor1.com

Несмотря на то, что в Америке у нас нет марки Alpine, мы все равно можем восхищаться бескомпромиссным спортивным автомобилем A110 из-за рубежа. Конкурент Porsche Cayman развивает 252 лошадиные силы и весит всего 2429 фунтов — кажется, что это абсолютное удовольствие за рулем. Однако Alpine работает над чем-то еще более мощным, но, кажется, это не будет таким же легким, как у его младшего брата.

По информации журнала Autocar, Alpine открывает новый центр исследований и разработок на своем производственном участке двигателей Формулы 1 в Вири-Шатийоне под названием "Hypertech Alpine." Этот центр будет заниматься всем, что касается электрических технологий для марки Alpine в будущем, включая новый спортивный автомобиль, который в настоящее время называется "Future Alpine Supercar." Очень изобретательно.

Фото: Motor1.com

"Создание центра Hypertech Alpine является ключевым моментом в стратегии развития Alpine и, более широко, в стратегии инноваций группы," — сказал генеральный директор Alpine Филипп Криф. "Это переломный момент в истории участка Вири-Шатийон, который обеспечит сохранение накопленного опыта и включение его уникальных навыков в амбициозное будущее группы, укрепляя позицию Alpine как 'гаража инноваций'."

Еще не названное транспортное средство будет построено наряду с электрическим A110 и, как сообщается, будет использовать новые батарейные блоки на основе твердотельных тел Alpine, разработанные для "экстремальных условий эксплуатации в приложениях типа суперкаров." Он также будет использовать высокоэффективные электрические моторы, совместно разработанные с Ampere — новым суббрендом электромобилей и программного обеспечения Renault.

Визуально новый суперкар должен выглядеть похоже на концепт гиперкара Alpenglow Hy4, который компания представила в мае. Главный дизайнер Alpine Антони Виллан рассказал Autocar, что концепция была разработана с учетом выпуска производственного автомобиля.

СтОит отметить, однако, что Alpine пока не подтвердила, что их следующий спортивный автомобиль будет электрическим. Все признаки указывают просто на использование батарейного питания. С появлением нового A110 на электрической тяге и прорывом марки в области батарей и электрических двигателей Alpine, вероятно, захотят продемонстрировать эту технологию в полностью электрическом суперкаре.

Но кто знает, может быть, один из оставшихся двигателей Формулы 1 найдет свое место под капотом. Ведь после 2025 года они все равно им не понадобятся.

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