Проблемы с беспилотными машинами третьего уровня, о которых рассказал глава «КамАЗа»

По мнению топ-менеджера, водителя грузовика с автопилотом третьего уровня нужно чем-то занять. Об этом заявил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин в интервью для РБК.

Тема занятости водителя обсуждалась в рамках ПМЭФ-2024. На форум Когогин прибыл лично, управляя тягачом-беспилотником на базе магистрального КАМАЗ-54901. По его словам, после трех часов пути возникла необходимость чем-то разобудить себя, так как стало скучно.

Глава "КамяАЗа" отметил, что с появлением автопилота четвертого уровня у водителя больше возможностей для занятий во время движения - можно смотреть телевизор или читать. С третьим уровнем автономности приходится все еще следить за дорогой, несмотря на то, что руль уже не требует такого активного участия.

Когогин предложил обсудить идеи по занятиям для водителей беспилотных грузовиков. Он выдвинул вариант, что водитель может заниматься изучением иностранных языков во время пути.

Для запуска грузовика с автопилотом четвертого уровня требуется создать конструкцию с резервированием всех функций для повышения надежности. По мнению топ-менеджера, это приведет к увеличению стоимости грузовика на 5 миллионов.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что генеральный директор "КамАЗа" высказал критику в адрес китайских автомобилей.