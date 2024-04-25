Гасли ждёт новые штрихи, которые Окон опробовал в Китае

В последних новостях из мира Формулы 1 в Шанхае команда Alfa Tauri представила обновленный обвес болида, который уже успел опробовать пилот Эстебан Окон, в то время как его напарнику Пьеру Гасли предстоит испытать новинку на предстоящем этапе в Майами.

Гасли отметил, что новый обвес стал легче на пару килограммов, обладает улучшенной аэродинамической эффективностью и обеспечивает большее количество точек прижимной силы по всей машине. Однако для французского гонщика самое важное - это работоспособность обновленных деталей. Уже на первой сессии в Шанхае было видно, что новый обвес приносит результаты, и Гасли с нетерпением ждал возможности испытать его при гонке в Майами.

Пилот подчеркнул, что работа команды продолжается, поскольку никто в коллективе не удовлетворен текущей формой и результатами. Целью является увеличение скорости болида и снижение избыточного веса, который был проблемой в начале сезона. С новыми обновками команда Alfa Tauri шагнула ближе к желаемому весу и продолжает активно работать над улучшением своей гоночной машины.