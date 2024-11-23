Гасли: Не предполагали, что попадем в топ-3

Этот разгон нельзя списать только на удачу – Гасли продемонстрировал мастерство на сложной уличной трассе и превзошел возможности машины Alpine.

Журналист спросил у гонщика: вспоминается ли ему начало сезона в Бахрейне, где Alpine заняли последние позиции, а теперь они вышли на третью строчку квалификации. Пьер подтвердил, что для команды это огромное достижение, отметив серьезные перемены за последние недели.

Пьер Гасли: "Да, это невероятный результат для нас. Мы начали с десятых позиций в Бахрейне, но усилия коллектива принесли значительные изменения. Мы продолжали работать над улучшениями, сохраняя единство даже в самых сложных моментах. Квалификация в Лас-Вегасе для нас была приятным сюрпризом".

Гасли добавил, что не рассчитывал на выход в топ-3 перед квалификацией, однако благодаря отличному кругу на свежей резине ему удалось показать отличный результат. Он отметил, что машина стала гораздо быстрее благодаря техническим обновлениям, а на трассе в Лас-Вегасе особенно важна скорость на прямых.

Оценивая обстановку, Гасли считает, что холодная погода и сложная трасса создали идеальные условия для Alpine. Он признал, что сразу почувствовал себя комфортно за рулем, и радовался хорошим тренировкам. По мнению гонщика, старт с третьей позиции дает отличные шансы на успех.

Пьер Гасли: "Сейчас главное не думать об оппонентах, а сконцентрироваться на наших целях. Позиция в квалификации прекрасна, я хочу показать наилучший результат на гонке. Работы над улучшением баланса машины должны помочь нам завтра".

Гасли также заметил, что ожидается усиление ветра в день гонки, что может усложнить условия для гонщиков. Не исключено, что эти факторы повлияют на результаты. Однако гонщик с уверенностью смотрит в будущее и надеется на сохранение хороших показателей команды в следующем сезоне.

Задавая вопрос о будущем сезоне, журналист спросил, возможно ли выделить фаворита среди команд на следующий год. Гасли выразил удовлетворение результатами Alpine в этом году, отметив острое соперничество и непредсказуемость событий. Он выразил надежду на увлекательные гонки и борьбу за победу на трассе.

Пьер Гасли: "Сейчас несколько команд борются за верхние места, что делает гонки интересными. Мы готовы продолжать бороться и в следующем сезоне. Надеюсь, что будущий год принесет еще больше неожиданных результатов и новых лиц на подиуме".