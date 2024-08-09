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Андретти объявил о разрыве контракта с Норманом Нато в Формуле E.

В связи с завершением минувшего сезона, команда Andretti объявила о расставании с пилотом Норманом Нато, который выступал в Формуле E.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.08.2024, 17:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

В связи с завершением минувшего сезона, команда Andretti объявила о расставании с пилотом Норманом Нато, который выступал в Формуле E. 32-летний француз присоединился к команде из Nissan, однако в 2024 году смог подняться на подиум лишь однажды - заняв 3-е место в гонке в Шанхае и финишировав 15-м в общем зачёте.

За 16 гонок Нато набрал 47 очков, в то время как его партнёр, Джейк Деннис, заработал 75 баллов. В Andretti планируют объявить имя нового напарника Денниса, чемпиона прошлого сезона, в ближайшие дни.

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Формула Е (15)Норман Нато (1)

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