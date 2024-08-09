Андретти объявил о разрыве контракта с Норманом Нато в Формуле E.

В связи с завершением минувшего сезона, команда Andretti объявила о расставании с пилотом Норманом Нато, который выступал в Формуле E. 32-летний француз присоединился к команде из Nissan, однако в 2024 году смог подняться на подиум лишь однажды - заняв 3-е место в гонке в Шанхае и финишировав 15-м в общем зачёте.

За 16 гонок Нато набрал 47 очков, в то время как его партнёр, Джейк Деннис, заработал 75 баллов. В Andretti планируют объявить имя нового напарника Денниса, чемпиона прошлого сезона, в ближайшие дни.