Формула E: Митч Эванс возлагает большие надежды на Opel

В минувшее воскресенье в столице Франции завершился традиционный Парижский автосалон. Одним из главных событий выставки стала презентация Opel GSE Formula E Team — новой заводской команды чемпионата мира по гонкам на электромобилях.

Внимание привлекла не только ярко-жёлтая раскраска машин Opel GSE 27FE. Проект реализуется концерном Stellantis, поэтому команда, вероятно, не столкнётся с проблемами финансирования. Её лидером стал опытный Митч Эванс, который много лет выступал за Jaguar Racing и дважды завоёвывал звание вице-чемпиона электрической серии.

Новозеландский гонщик провёл 132 старта в Формуле E, одержал 16 побед и 36 раз поднимался на подиум. Однако из-за невезения ему до сих пор не удалось выиграть чемпионат мира. Теперь Эванс связывает свои надежды с новой командой.

«Прежде всего отмечу, что наша машина выглядит дерзко и агрессивно, – прокомментировал Митч. – Похоже, она должна быть быстрой, и эта окончательная версия её раскраски выглядит невероятно привлекательно. Хочется поскорее увидеть машину в деле на реальной трассе.

Переход из одной команды в другую прошёл совершенно спокойно, я сразу почувствовал, что стал одним из членов семьи Opel. Я к ней присоединился несколько месяцев назад, и сейчас мы все связываем большие ожидания с началом сезона.

Хорошо, что этому предшествует многоэтапная подготовка, мы много тренируемся, много работаем на тестах, и мне очень нравится этот новый этап моей карьеры, связанный с Opel. Уже самые первые впечатления говорили о том, что у нас отличная гоночная машина. Мне повезло, в Формуле E я пилотировал технику всех поколений, но переход на машины 4-го поколения – самый большой шаг вперёд за всё время существования этого чемпионата.

Фото: F1news.ru

Когда на этой машине я впервые выехал из боксов и включил силовую установку на полную мощность, то испытал что-то вроде шока! Конечно, на тестах мы работаем на автодромах, которые не входят в календарь чемпионата, но теперь мне хочется проверить нашу машину на тех трассах, которые принимают этапы Формулы E».