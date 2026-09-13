Флавио Бриаторе: Alpine достигла поставленной цели в эти выходные

В Мадриде Alpine сократила отставание от Racing Bulls в борьбе за пятое место в Кубке конструкторов на четыре очка. Это стало возможным благодаря седьмой позиции Франко Колапинто.

Пьер Гасли остался без очков. Французский гонщик проехал 55 кругов на шинах Hard, рассчитывая на появление автомобиля безопасности, однако этот план не сработал. Перед финишем ему пришлось провести обязательный пит-стоп, из-за чего он выпал из первой десятки. Кроме того, на пит-лейне Гасли превысил скорость и получил 5-секундный штраф, который не повлиял на его итоговую позицию.

Франко Колапинто (7-й): «Я очень доволен седьмым место и шестью заработанными очками для команды, особенно если учесть, что конфигурация трассы не особо подходит нашей машине.

Я хорошо стартовал, контролировал износ шин и удержал позицию. Когда включился режим виртуального автомобиля безопасности, мы провели пит-стоп, чтобы сэкономить время, как и некоторые соперники.

Второй отрезок продлился до финиша – он получился очень длинным, и мне приходилось постоянно обороняться. Я догнал Габриэля Бортолето и потерял за ним время, хотя, вероятно, это никак не отразилось на моей финишной позиции. Я рад, что сегодня удалось отыграть очки у наших главных соперников в Кубке конструкторов.

С точки зрения пилотирования это был мой лучший уик-энд в этом году. Я выжал максимум в квалификации и сделал всё необходимое в гонке. Мы с командой всё проанализируем и продолжим развивать машину, чтобы добиваться максимума каждый уик-энд».

Пьер Гасли (12-й): «Сегодня я полностью выложился, но, к сожалению, обстоятельства сыграли против нас. Вчера не удалось выжать максимум из квалификации, из-за чего я оказался на неудачной стартовой позиции – бороться за очки стало сложнее.

Мы решили попробовать альтернативную стратегию и пошли на риск. Я демонстрировал хорошую скорость на протяжении всей гонки, но в конце мне не хватило виртуального или реального автомобиля безопасности, который мог бы сыграть мне на руку.

Я чувствую себя разочарованным, хотя и рад, что команде удалось заработать важные очки. Мы проанализируем итоги уик-энда и продолжим работать над тем, чтобы делать машину быстрее и конкурентоспособнее на каждом этапе».

Флавио Бриаторе, руководитель команды: «Перед началом уик-энда мы ставили цель опередить Racing Bulls и сократить от них отставание в Кубке конструкторов. Нам это удалось, так что команда может быть довольна результатами гонки.

Франко отлично провёл весь уик-энд и заработал важные для команды шесть очков. Что касается Пьера, то учитывая его стартовую позицию, единственной возможностью заработать очки было оставить его на трассе в надежде на поздний выезд автомобиля безопасности. Так же поступили и наши соперники.

Кроме того, хочется похвалить Формулу 1 и организаторов за проведение потрясающей новой гонки в Мадриде. Уверен, со временем этап будет становиться только лучше и масштабнее».