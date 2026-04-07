Фернандо Алонсо: «Нам просто нужно время»

Фернандо Алонсо надеется на прогресс Aston Martin и повышение конкурентоспособности команды во второй половине сезона Формулы-1 2024.
Иннокентий Петров
07.04.2026, 13:13·2 мин
Фернандо Алонсо выразил надежду на значительный прогресс своей команды во второй половине сезона. После отмены этапов в Бахрейне и Джидде гонщик отметил, что это позволит избежать последних мест на этих трассах.

Алонсо подчеркнул, что команда ежедневно прилагает максимальные усилия для улучшения работы с машиной. По его словам, перерыв не даст ощутимого развития в техническом плане, однако он рассчитывает, что через несколько месяцев команда сможет стать более конкурентоспособной.

Он напомнил, что в 2023 году McLaren начинала сезон на последних позициях, но к его завершению уже боролась с лидерами. По мнению Алонсо, такой сценарий был бы идеальным и для его коллектива. Пилот отметил, что длинный сезон позволяет выявить и устранить проблемы, а значит, во второй его половине появится шанс значительно улучшить положение.

Фернандо также заявил, что у нынешнего шасси и двигателя есть большой потенциал. С момента тестов в Бахрейне команда продвинулась в понимании некоторых аспектов управляемости, и сейчас ситуация заметно лучше. Тем не менее, остаётся ряд задач: необходимо устранить вибрации, решить вопрос с дефицитом энергии и поработать над другими фундаментальными моментами. Алонсо подчеркнул, что коллектив не отдыхает и продолжает работать на максимуме своих возможностей, однако для достижения целей потребуется время.

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
