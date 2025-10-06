Список из 10 седанов, на которые «утилизационный сбор не повлияет на цену»

С 1 ноября в России планируется введение новой схемы расчета утилизационного сбора, что может отразиться на стоимости импортируемых автомобилей мощностью свыше 160 л. с., завозимых по параллельному импорту. В частности, подорожание может затронуть и седаны. Тем временем портал Autonews.ru выяснил, какие модели с четырьмя дверями смогут избежать повышения цен в связи с нововведением.

В числе седанов, которые не попадут под действие обновленного утильсбора, оказался Audi A3L. Базовая версия этого автомобиля на российском рынке оценивается в 4 724 000 рублей. Машина оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 160 л. с., передним приводом и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Mazda 3 также не окажется под угрозой повышения цены. Эта модель предлагается с 2,0-литровым мотором на 158 л. с., шестиступенчатой автоматической коробкой и приводом на передние колеса. Минимальная стоимость автомобиля составляет 3 690 000 рублей.

Не увеличится цена и на Skoda Octavia в версии с 1,4-литровым двигателем (150 л. с.), семиступенчатым «роботом» и передним приводом. Сейчас такая комплектация начинается от 3 400 000 рублей.

По оценке экспертов, изменений в стоимости не произойдет и для южнокорейских Hyundai Elantra и Kia Cerato. Hyundai Elantra оснащается 1,5-литровым 115-сильным двигателем и вариатором, цена стартует с отметки 3 099 000 рублей. Kia Cerato, в свою очередь, комплектуется 2,0-литровым мотором на 150 л. с. и стоит от 2 889 000 рублей.

Среди японских моделей также есть седаны, не попадающие под возможное подорожание. Это Toyota Corolla с 1,2-литровым мотором на 116 л. с., Honda Crider с 1,0-литровым двигателем на 122 л. с., а также Nissan Sylphy, под капотом которого установлен 1,5-литровый гибридный агрегат мощностью 136 л. с.

Кроме того, избежать повышения цен смогут Chevrolet Monza с 113-сильным мотором и Kia K3 с 1,5-литровым двигателем на 115 л. с. На российском рынке их стоимость начинается с 2 280 000 и 2 345 000 рублей соответственно.

Автор: Алина Олешко