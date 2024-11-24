Эстебан Окон: Сегодня у нас просто не задалось

В гонке в Вегасе команда Alpine ожидала лучшего, однако не смогла заработать очки. Пьер Гасли выбыл из-за проблем с двигателем, а Эстебану Окону пришлось выполнить не запланированную остановку на пит-стопе.

Эстебан Окон финишировал на 17-м месте и выразил разочарование: «Это был не наш день. Я финишировал далеко за пределами призовой зоны. Нам предстоит проанализировать, что произошло на первой остановке, которая фактически превратилась для меня в проезд через пит-лейн. Это действительно неудачно, что так вышло. Мы упустили свой шанс, хотя я был уверен, что смогу заработать очки. Надеемся показать себя с лучшей стороны в Катаре».

Поздравление адресовано Максу за победу в чемпионате. Окон выразил радость за коллегу: «Я очень рад за него, он заслужил эту победу, отлично справляясь со своими обязанностями на протяжении всего сезона».

Пьер Гасли также поделился своими эмоциями после гонки: «Все в команде разочарованы. После успешной квалификации гонка не сложилась удачно. Мы знали, что это будет трудный этап, и, к сожалению, из-за проблем не смогли продемонстрировать наше истинное потенциал».

Гасли заверил, что команда извлечет уроки из этого опыта и постарается показать такую же скорость в следующем этапе в Катаре. «У нас есть цель, и мы сделаем все возможное, чтобы вернуться в борьбу в лучшей форме» - подчеркнул гонщик.

Гонщик также присоединился к поздравлениям Максу за победу в чемпионате, отметив его выдающиеся достижения в течение всего сезона и заслуженный титул.