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Эстебан Окон: «Альпину не стоило заработывать очки в Имоле»

Эстебан Окон и Пьер Гасли финишировали на четырнадцатой и шестнадцатой позициях соответственно в Гран-при Имолы. Гонщики из команды Alpine признали, что скорости их машины не хватило для более высоких достижений.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.05.2024, 20:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Эстебан Окон и Пьер Гасли финишировали на четырнадцатой и шестнадцатой позициях соответственно в Гран-при Имолы. Гонщики из команды Alpine признали, что скорости их машины не хватило для более высоких достижений.

Эстебан Окон (14-й): «Если на предыдущем этапе в Майами мы смогли заработать очки, то сегодня они остались за бортом. У нас серьезные трудности с темпом, не хватает скорости на прямых участках. Из-за этого у меня не было возможности ни защищаться, ни атаковать. Это обошлось нам дорого, и команда осталась без очков».

«Мы намерены изучить прошедшую гонку и выявить, что можно улучшить в следующий раз. К счастью, уже на следующей неделе у нас будет возможность попробовать снова. Нам определенно необходимо больше обновлений для машины – это критически важно».

Пьер Гасли (16-й): «На старте гонки я держался всего в нескольких секундах от Нико Хюлкенберга и Юки Цуноды, но в итоге финишировал далеко позади. Не самый простой день – нам нужно внимательно проанализировать, чтобы понять, в чем именно мы допустили ошибку».

«В течение всего уик-энда машина вела себя хорошо, однако ошибка в квалификации вышла мне боком. Я не хотел бы углубляться в детали, но сегодня мы потеряли общий контроль и, к сожалению, не смогли достойно выступить. Мы с командой тщательно проанализируем ситуацию, чтобы выявить, что можно было сделать лучше».

Источник

Пьер Гасли (17)Alpine F1 Team (31)Эстебан Окон (12)

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