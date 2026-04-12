Элла Хаккинен набрала первые очки в дебютной гонке Формулы-4

В минувшие выходные на трассе Red Bull Ring в чемпионате Центральной и Восточной Европы по Формуле 4 состоялся дебют 15-летней Эллы Хаккинен, дочери двукратного чемпиона мира Мики Хаккинена.

Юная спортсменка является участницей молодежной программы McLaren и представляет швейцарскую команду Jenzer Motorsport. В своей первой гонке Элла стартовала с шестой позиции и показала достойный результат — девятое место среди 26 пилотов, что позволило ей заработать очки.

Гонка оказалась насыщенной событиями и не обошлась без инцидентов — на десятом круге из четырнадцати произошла серьезная авария, после которой заезды завершились под автомобилем безопасности. Несмотря на драматичный поворот, в команде Jenzer Motorsport положительно оценили выступление Эллы, отметив, что она стала лучшей среди девушек-участниц. Накануне в квалификации Хаккинен показала 11-й результат, а в своей группе заняла пятое место.

Первая гонка уик-энда прошла днем ранее, однако Элла в ней участия не принимала. Формат молодежного чемпионата предусматривает разделение 42 пилотов на три группы и проведение четырех гонок за выходные. Три первых заезда считаются квалификационными, а в основной воскресной гонке смогут выступить 32 лучших участника по итогам предварительных этапов. Таким образом, впереди у Эллы еще один старт.

В первой гонке уик-энда победу одержал Тео Боренштайн — напарник Эллы по команде и представитель Чехии. Следом, во втором заезде, на верхнюю ступень пьедестала поднялся немецкий пилот Элия Вайсс, также выступающий за Jenzer Motorsport.