Структура автомобильного рынка России в первом квартале 2025 года: что говорят эксперты

На мероприятии «FinAuto – 2025. Финансовые инструменты авторынка» специалисты компании «АВТОСТАТ» представили анализ структуры отечественного автомобильного рынка за первый квартал 2025 года.

Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», за период с января по март было реализовано около 247 тысяч новых легковых автомобилей в России. Это на 25% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Более половины (54%) всех проданных автомобилей пришлось на китайские бренды. Из них на кроссоверы и внедорожники приходится около 66% от общего объема рынка.

Примерно каждый шестой купленный автомобиль (16%) был приобретен компаниями и организациями. В то же время доля премиальных автомобилей составила около 9%.

Кроме того, было обнародовано, что электромобили и гибридные автомобили в сумме составили 5% от общего числа проданных машин в первом квартале текущего года. При этом доля подключаемых гибридов (PHEV) составила 2%.