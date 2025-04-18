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Структура автомобильного рынка России в первом квартале 2025 года: что говорят эксперты

Российский автопром: анализ рынка за 1 квартал 2025 года. Какие автомобили пользуются спросом? Доля электромобилей и гибридов на рынке - 5%.
РедакцияР
Редакция
18.04.2025, 11:12·1 мин
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Фото: Autostat.ru

На мероприятии «FinAuto – 2025. Финансовые инструменты авторынка» специалисты компании «АВТОСТАТ» представили анализ структуры отечественного автомобильного рынка за первый квартал 2025 года.

Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», за период с января по март было реализовано около 247 тысяч новых легковых автомобилей в России. Это на 25% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Более половины (54%) всех проданных автомобилей пришлось на китайские бренды. Из них на кроссоверы и внедорожники приходится около 66% от общего объема рынка.

Примерно каждый шестой купленный автомобиль (16%) был приобретен компаниями и организациями. В то же время доля премиальных автомобилей составила около 9%.

Кроме того, было обнародовано, что электромобили и гибридные автомобили в сумме составили 5% от общего числа проданных машин в первом квартале текущего года. При этом доля подключаемых гибридов (PHEV) составила 2%.

Источник

Авторынок россии (260)Легковые автомобили (256)Продажи (465)Конференции (113)Finauto (19)

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