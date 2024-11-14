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Дилеры поделились информацией о наличии автомобилей по прежним ценам

Высокая оборачиваемость по китайским автомобилям привела к тому, что склады дилеров заполнены товарами, приобретенными по более низким ценам. Специалисты ожидают, что эти запасы хватят на 1,5 месяца продаж.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.11.2024, 08:11·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Высокая оборачиваемость по китайским автомобилям привела к тому, что склады дилеров заполнены товарами, приобретенными по более низким ценам. Специалисты ожидают, что эти запасы хватят на 1,5 месяца продаж. Ренат Тюктеев, заместитель генерального директора по продажам новых машин в компании «Авилон», утверждает, что все автомобили будут проданы до наступления нового года, и покупателям не стоит ждать новогодних скидок.

Эксперты отмечают, что маржа на автомобилях продолжает снижаться под воздействием различных факторов. Сейчас дилеры не располагают запасами для предоставления скидок, но у производителей такая возможность имеется.

Александр Шапринский, коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика», считает, что распродажи перед новым годом могут быть запланированы для достижения поставленных целей импортером и дилером. По его мнению, имеющегося запаса автомобилей будет достаточно до конца текущего года.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский сообщил: «Мы продолжаем оперировать теми автомобилями, которые поступили на склад по более низким ценам и курсу юаня. Нашей целью является полная комплектация склада автомобилей к 2025 году с запасом на 3-4 месяца продаж. Мы не исключаем, что китайские автопроизводители в ноябре и декабре могут предоставить дополнительные льготы для поддержки продаж определенных моделей».

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