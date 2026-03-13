Дилеры рассказали, почему рынок автомобилей в феврале оказался в стагнации

В феврале 2026 года в России было продано 80 тысяч новых легковых автомобилей. Об этом сообщили специалисты агентства «АВТОСТАТ», ссылаясь на данные АО «ППК»*. Как отмечают аналитики, этот результат оказался на 0,7% ниже, чем в январе, однако на 2,5% превысил показатель аналогичного периода прошлого года.

По словам коммерческого директора дилерской сети «Прагматика» Александра Шапринского, спад продаж в феврале по сравнению с январем объясняется, в первую очередь, адаптацией покупателей к новым ценам. Кроме того, существенно сократился объем поддержки от автопроизводителей, включая субсидии на кредиты, рассрочки и прямые скидки — по некоторым брендам примерно вдвое. В результате многие потенциальные покупатели предпочли воздержаться от крупных приобретений, отдавая предпочтение сохранению своих сбережений на депозитах.

Директор по продажам новых автомобилей холдинга MAJOR Дмитрий Паршенцев отметил, что февральские продажи соответствовали плану, хотя могли быть и выше в более благоприятных условиях. По его словам, на итоговые цифры оказали влияние неблагоприятные погодные условия в Центральной России, где снегопады и морозы снизили посещаемость дилерских центров. Также Паршенцев выделил спад в сегменте такси: в ожидании вступления нового закона этот рынок практически остановился, что негативно сказалось на общих объемах продаж. В итоге, как подчеркнул представитель холдинга, результаты февраля оказались чуть ниже максимальных ожиданий, но сохранились в рамках нормы.

Генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский подчеркнул, что февральские данные не дают полной картины из-за изменений в налоговом законодательстве. С 1 января 2026 года в России был увеличен НДС до 22%, а также изменился порядок уплаты утилизационного сбора. В этот период рынок адаптировался к новым условиям и переосмысливал ценовые ориентиры. По мнению Ольховского, главными причинами снижения продаж стали высокая стоимость кредитных средств и ужесточение условий по автокредитованию.

