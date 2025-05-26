LADA Granta: сроки выхода на рынок кросс-версии представлены дилером

Новая модель LADA Granta Active Cross, с повышенным дорожным просветом и защитным обвесом кузова, появится у дилеров в первой половине лета. Об этом сообщил коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" - Александр Шапринский.

Автомобиль будет доступен по цене, аналогичной универсалу LADA Granta Cross.

Эксперты отмечают, что целевая аудитория новой модели - люди от 30 до 40 лет, проживающие в городе с загородным жильем. Для них важным является просторный багажник. Granta Active Cross представляет собой семейный автомобиль, обладающий вместительным багажником и возможностью изменения салона с помощью второго ряда сидений.

"Active Cross может составить около 20% от общих продаж LADA Granta. Эта версия будет конкурировать с Granta Cross и другими модификациями лифтбека. Ее преимущества - увеличенный багажник, пластиковый обвес и повышенный дорожный просвет. Ожидается, что продажи семейства LADA Granta могут вырасти на 7-10% с появлением новой версии", - отметил Александр Шапринский.

Новый LADA Granta Active Cross оснащен обновленной подвеской, дорожный просвет увеличен до 198 мм, а геометрия кузова оптимизирована для достижения показателей, сравнимых с компактными кроссоверами.

В автомобиле будут устанавливаться 1,6-литровые двигатели мощностью 90 и 106 лошадиных сил с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Базовая комплектация включает в себя две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений, аудиосистему и другие опции.