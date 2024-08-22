Продажи обновленного кроссовера EXEED LX: что сообщил дилер

По информации, полученной от автомобильного холдинга "Санрайз Групп", новый кроссовер EXEED LX, который появился в продаже у российских дилеров в мае этого года, пользуется популярностью среди покупателей. Согласно данным, наиболее востребованной комплектацией за последние три месяца стала версия Premium, которую выбирают более 60% покупателей. Оставшиеся около 40% приходятся на полноприводные комплектации Prestige AWD и Premium AWD.

Также стало известно, что примерно 75% клиентов, приобретающих EXEED LX, воспользуются кредитными средствами для совершения сделки. Трейд-ин встречается в 70% общего числа продаж новой версии кроссовера. В основном клиенты, приобретающие новый EXEED LX и сдающие свои автомобили по трейд-ин, предлагают в зачет автомобили таких марок, как Kia, Mazda, Skoda, Nissan и Hyundai.

По мнению Михаила Попова, директора по продажам и маркетингу в "Санрайз Групп", комплектация Premium с передним приводом обновленного кроссовера EXEED LX стала популярной благодаря сочетанию технических характеристик и цены, которая, по его словам, привлекательнее, чем у конкурентов. Кроме того, на эту модель проявляют интерес и корпоративные клиенты, которые уже начали делать запросы. Общая доля EXEED LX в линейке моделей бренда остается на уровне 25%.

Стоймость обновленного EXEED LX в комплектации Premium с передним приводом составляет 3,3 миллиона рублей. В данную комплектацию включены адаптивный круиз-контроль (ACC), пакет безопасности ADAS, полный зимний пакет, панорамная крыша и 19-дюймовые диски. В этой версии автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с "роботом".