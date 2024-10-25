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Перспективы пикапа Oting Palasso, рассказывает дилер.

Завоевать внимание россиян Oting Palasso сможет благодаря своей уникальности. Этот автомобиль стал первым в России пикап-хардтопом, который будет доступен для продажи официально.
РедакцияР
Редакция
25.10.2024, 08:01·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Завоевать внимание россиян Oting Palasso сможет благодаря своей уникальности. Этот автомобиль стал первым в России пикап-хардтопом, который будет доступен для продажи официально. Такое мнение высказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин агентству "АВТОСТАТ". Он отметил, что целевая аудитория новинки довольно узка – это охотники, рыболовы и представители бизнеса, занимающиеся строительством и перевозкой крупногабаритных грузов.

«На данный момент лидерами рынка новых пикапов являются модели Great Wall, JAC и Changan. Поэтому Oting Palasso, которая только в феврале этого года вышла на российский рынок, будет иметь сложности в конкуренции с представителями брендов, которые дольше присутствуют в нашей стране. Однако Oting Palasso отличается от традиционных пикапов своим дизайном – у него есть полноценный закрытый багажник, как у внедорожников. Кроме того, грузовой отсек Oting Palasso имеет объем в 2150 литров, что сегодня является рекордным показателем», - прокомментировал Евгений Житнухин.

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