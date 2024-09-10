Перспективы бизнес-седана Geely Preface, рассказывает дилер

Рыночные исследования Geely Preface показывают, что сегмент седанов находится под давлением в России из-за растущей популярности кроссоверов. В то время как динамика продаж седанов не такая высокая, как у кроссоверов. Как отмечает руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев, характеристики, дизайн и цена Geely Preface делают его интересным автомобилем, способным стать серьезным конкурентом Chery Arrizo 8. Однако Chery по-прежнему держит лидирующие позиции.

Новинка Geely доступна в двух комплектациях – Luxury за 2 999 990 рублей и Flagship за 3 217 990 рублей. Автомобиль имеет длину 4 825 мм, ширину 1 880 мм и высоту 1 469 мм, с колесной базой 2 800 мм. В багажнике объемом 500 литров установлен 4-цилиндровый бензиновый турбомотор объемом 2 литра с мощностью 200 л.с. и 325 Нм крутящего момента.

Семиступенчатая автоматическая коробка передач позволяет разгоняться до 100 км/ч за 7,1 секунды, а расход топлива составляет 7,2 литра на 100 км. Geely Preface адаптирован к российским условиям с полным "зимним" пакетом, включающим подогрев сидений, руля, стекол, зеркал и форсунок омывателя.

Подводя итог, руководитель подчеркивает, что Geely Preface имеет потенциал, но из-за конкуренции и стабильной позиции Chery Arrizo, его продажи могут составить около 1000 штук в месяц. Старт продаж Geely Preface в России состоялся 15 августа. Ждать ли появления других моделей на российском рынке? Ответ на этот вопрос ожидается на выставке CarX – 2024, которую проведет агентство «АВТОСТАТ» в Москве с 8 по 10 октября.