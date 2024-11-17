"Дэвидсон о происшествии на трассе Ле-Мана и партнерстве с Mercedes"

Бывший пилот Формулы 1, Энтони Дэвидсон, провел 24 Гран При в одной из самых слабых команд чемпионата - Minardi. В 2002 году он сделал свой дебют и выступал за BAR, а затем ушел после одной гонки из-за проблем с двигателем.

Основное время карьеры Дэвидсон провел в Super Aguri, которая не продержалась долго. Перейдя в гонки на выносливость, он стал чемпионом мира вместе с Toyota в WEC в 2014 году.

«У меня, конечно, есть сожаления, связанные с моей карьерой, - делится гонщик. - Я советую молодым гонщикам искать возможности выступать в других категориях, помимо F1».

Энтони вспоминает о гонках класса LMP1, которые, по его словам, напоминали гонки в Формуле 1 с закрытым кокпитом. Он высказывает восхищение гонками на выносливость, особенно марафоном в Ле-Мане.

В 2012 году на гонке «24 часа Ле-Мана» произошла серьезная авария, в результате которой у Дэвидсона сломался позвоночник. Этот момент остался в его памяти как один из самых страшных.

Фото: F1news.ru

Восстановление после аварии заняло около шести месяцев, и она изменила его отношение к гонкам. Дэвидсон стал более осторожным при обгоне и два года спустя стал чемпионом мира в гонках на выносливость.

Помимо работы эксперта на телеканале Sky Sports, уже более десяти лет Энтони работает в команде Mercedes как пилот симулятора. Считает, что работа на симуляторе помогает ему быть лучшим экспертом и ценным членом команды.

Дэвидсон уверен, что технологии в автоспорте шагнули далеко вперед, и он рад оставаться частью этой эволюции. Считает свою работу на симуляторе привилегией и признает, что команда Mercedes для него - как семья.