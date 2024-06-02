Характеристики и цены на упрощенный тягач К5: все, что вам нужно знать

Компания "Камаз" представила новый тягач поколения К5, который отличается более простым дизайном и доступной ценой. Вместе с изменениями в кабине, грузовик оснащен отечественным 6-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 400 лошадиных сил, известным как КамАЗ-689.510 (Cummins).

Новый тягач "КамАЗ" обладает большей тяговой способностью по сравнению с флагманскими моделями. Полная масса, которую он способен буксировать, составляет 36 250 килограмм. Для сравнения, модель с индексом 54901 рассчитана на перевозку грузов весом до 34 810 килограмм.

Презентованный автопроизводителем тягач считается новинкой, хотя он не является абсолютно новым: подобные автомобили собирались в период с 2021 по 2022 год. После завершения сотрудничества с Daimler, "Камаз" вынужден был найти альтернативные поставщики для многих автокомпонентов. Теперь в тягаче установлен российский 8,9-литровый дизельный двигатель, а в пару к нему подобрана китайская АКПП Fast Gear.

Согласно предварительным данным о ценах, тягач КамАЗ-54902 будет значительно доступнее по сравнению с моделью 54901. В настоящее время разница оценивается примерно в 8 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что "Камаз" предоставит бесплатно системы экстренного вызова для своих грузовиков. Речь идет о тех машинах, производство которых было упрощено из-за нехватки необходимой электроники.