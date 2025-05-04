Количество дилерских контрактов на легковые автомобили выросло на 20% за год

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» уже озвучили данные о количестве дилерских контрактов по продаже и обслуживанию легковых машин в России к середине апреля 2025 года – цифра составила 4 516 контрактов. Согласно отчету «Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по легковым автомобилям», за год этот показатель увеличился на 20%.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда в России функционировало 3 764 дилерских контракта, текущие 4 516 контрактов свидетельствуют о росте на 752 объекта, или на 20% больше.

Прирост количества дилерских контрактов во многом обусловлен появлением новых брендов на рынке, среди которых XCITE, KNEWSTAR, Belgee, Jetta, Soueast, Solaris, ROX, Oting, KGM и другие.

В отношении дилерских центров, их число к середине апреля текущего года достигло отметки в 3 082. Это на 54, или на 2%, больше, чем в апреле 2024 года.

С учетом того, что один дилерский центр может располагаться по нескольку адресов, общее количество локаций курсирующих центров увеличилось за год лишь на 19, или примерно на 1% - с 2 126 до 2 145.

Информация обо всех дилерских центрах, действующих в России, их контактные данные и перечень марок транспортных средств содержится в специализированном источнике.