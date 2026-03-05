Выгодное автомобильное предложение дня: «Чувствуйте себя миллионером» с BMW 750e всего за £606 в месяц

BMW значительно снизила стоимость аренды флагманского седана 7 Series в Великобритании, сделав его доступнее, чем когда-либо ранее. Теперь через сервис Carwow Leasey в рамках программы Auto Express Buy A Car роскошный BMW 750e можно взять в аренду всего за £605.96 в месяц при заключении четырехлетнего договора.

Для оформления сделки требуется внести первоначальный платёж, эквивалентный 12 месяцам аренды — £7,566.52. При выборе схемы с девятимесячным первым взносом сумма уменьшается примерно на £1,500, а ежемесячный платёж составит £638.42.

В рамках стандартных условий годовой пробег ограничен 6,000 миль, однако за дополнительную плату в £24 в месяц лимит можно увеличить до 8,000 миль.

BMW 7 Series всегда выделялся среди других моделей немецкого автопроизводителя своими внушительными размерами и выразительным внешним видом, в том числе огромной подсвечиваемой решеткой радиатора. Новая версия 750e остаётся одной из самых заметных и статусных машин марки.

Модификация 750e оснащена гибридной силовой установкой: бензиновый трёхлитровый двигатель с шестью цилиндрами работает в паре с электрическим мотором и аккумулятором. В сумме мощность достигает 489 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 62 миль в час всего за 4.8 секунды и развивать максимальную скорость 155 миль в час.

Фото: autoexpress

Гибридная технология не только обеспечивает впечатляющую динамику, но и позволяет передвигаться на электротяге до 49 миль без запуска двигателя внутреннего сгорания — автомобиль способен ехать практически бесшумно и экологично.

В комплектации Excellence для BMW 7 Series предусмотрены такие опции, как пневматическая подвеска, аудиосистема Bowers and Wilkins, панорамная крыша, доводчики дверей, атмосферная подсветка салона и многое другое, что обеспечивает высокий уровень комфорта как для водителя, так и для пассажиров.

Предложение «Car Deal of the Day» отбирается редакцией на основе актуальных предложений дилеров и лизинговых компаний по всей стране. Следует учитывать, что условия могут изменяться, а количество автомобилей ограничено. Если данное предложение станет недоступным, другие выгодные условия аренды BMW 750e можно найти на соответствующей странице сервиса.

Тем временем, для тех, кто рассматривает альтернативы, на рынке представлены и другие премиальные седаны. Среди них — Mercedes-Benz S Class и Porsche Panamera, которые также доступны для заказа у официальных дилеров.

Фото: autoexpress

Mercedes-Benz S Class доступен по цене от £100,390, а также возможна индивидуальная комплектация под заказ.

Фото: autoexpress

Porsche Panamera также присутствует в предложении по аренде и индивидуальной комплектации у официальных представителей марки.