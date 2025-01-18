Акция от Mazda: финансирование под 0% на популярный родстер Mazda MX-5

Стоит лишь £289 в месяц с 0% годовых. Отличная управляемость. Стильный внешний вид.

Просто говоря, Mazda MX-5 - один из лучших автомобилей для водителей, представленных на рынке. Благодаря последнему финансовому предложению по программе "покупка с правом последующего выкупа" от Mazda, у вас может появиться совершенно новая MX-5 на вашем подъездном пути за сумму менее £290 в месяц без уплаты процентов по сделке.

Благодаря своим компактным размерам, легкой шасси, бодрым двигателям и простой формуле заднего привода, этот культовый кабриолетный спортивный автомобиль давно является одним из самых любимых среди нашей команды здесь, в Auto Express. Он предлагает беспрецедентные динамические характеристики за свои деньги и прекрасно подходит для жизни на извилистых британских B-дорогах. Эта последняя модель - одна из наших любимых MX-5 на сегодняшний день, и по цене от £289 в месяц это финансовое предложение от Mazda крайне заманчиво.

Финансовое предложение по программе "покупка с правом последующего выкупа" под 0% годовых доступно для автомобилей, заказанных до 31 марта 2025 года, что означает, что у вас могут быть ключи вовремя, чтобы насладиться поездками с открытым верхом весной и летом. Начальный платеж клиента в размере £14,743 составляет более половины общей стоимости автомобиля - в данном случае версии Prime-Line стоимостью £28,615, оснащенной 1,5-литровым двигателем мощностью 130 л.с. После этого вложения вы будете платить £289 в месяц в течение 47 месяцев под 0% процентов. Будучи соглашением "покупка с правом последующего выкупа", здесь нет окончательного крупного платежа, и вам не придется вернуть ключи в конце контракта. Автомобиль будет ваш.