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«В Формуле 1 нет простых решений», — заявил Будковски.

Марцин Будковски рассказал о задачах Cadillac в Формуле 1: команда намерена собрать сильный состав, выбрать верный курс и со временем побороться за очки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.10.2026, 16:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

Марцин Будковски прошёл путь от специалиста по аэродинамике до руководителя команды Cadillac. За свою карьеру он работал в Ferrari, McLaren, Renault и FIA, а также комментировал гонки на польском телевидении. В интервью F1.com Будковски рассказал, как опыт работы в СМИ помогает ему на нынешней должности.

Марцин Будковски: «Работа в СМИ помогла мне лучше понять, как Формула 1 воспринимается со стороны. Находясь внутри, вы так много времени проводите на базе, в команде и на гоночной трассе, что просто теряете из виду эту перспективу, а взгляд со стороны бывает очень полезен.

Впрочем, до периода в СМИ я занимался несколько другими делами, которые, вероятно, оказали несколько большее влияние на моё назначение руководителем команды. Я знаю, что в современной Формуле 1 нет простых решений. Чтобы добиться цели, нужно много и упорно работать, избегая неправильных решений.

Важно добиваться максимума от машины в каждой тренировке, в каждый гоночный уик-энд. Это позволит нам постепенно подняться в середину пелотона, создать команду, способную бороться за очки, победы и титулы Но сегодня об этом и речь не идёт. Сейчас главное – собрать сильную команду, определиться с приоритетами и наметить верный курс. Чтобы добиться успеха, понадобиться время».

Источник

Марцин Будковски (7)Cadillac F1 (281)

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