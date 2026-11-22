В Лас-Вегасе команда Alpine показала свой лучший результат в сезоне, набрав 18 очков…

Флавио Бриаторе, руководитель команды, отметил выступление Alpine: «Сегодня команда добилась фантастического результата. Пьер и Франко проделали отличную работу. Гонка получилась напряжённой и захватывающей, став ярким событием в сезоне Формулы 1. Хороший результат даёт повод для оптимизма, нам есть, что отпраздновать в Энстоуне. Мои поздравления всей команде».

Пьер Гасли (5-й) рассказал о сложностях по ходу гонки: «Интересная гонка, 5 и 6 место – отличный результат для команды. Думаю, мы могли подняться на подиум, но нам пришлось снижать мощность на протяжении всей гонки, чтобы контролировать температуру двигателя. С этим нужно разобраться.

По сути, мы постоянно боролись в слипстриме, а чтобы оставаться в этой борьбе, нужно было плотно следовать за другими машинами.

Команде приходилось контролировать множество факторов, но сегодня все отлично справились, от стратегов до инженеров и механиков в боксах. Всё прошло на высшем уровне.

В кокпите мне тоже пришлось непросто – нужно было атаковать машину, ехавшую спереди, одновременно следя за той, что была сзади, и переключая множество режимов.

Мы очень довольны результатом, борьба с Red Bull, McLaren, Mercedes и Ferrari на протяжении всей гонки доставила мне огромное удовольствие. Надеюсь, в следующем году у нас будет больше таких моментов!»

Франко Колапинто (6-й) также высоко оценил ход гонки: «Я получил огромное удовольствие от напряженной борьбы от старта до финиша, тем более, что она принесла много очков для команды.

В целом, я очень доволен тем, как прошла гонка, и конечным результатом – я повторил свой лучший результат в Формуле 1. Мы были конкурентоспособны весь уик-энд, и 18 очков на двоих – отличная награда за наши усилия».