Боттас: "Я не думал, что обе наши машины доедут до финиша"

Команда Cadillac впервые финишировала двумя машинами в Гран При Китая Формулы 1, заняв 13-е и 15-е места после сложной гонки и столкновения на старте.
Иннокентий Петров
15.03.2026, 15:21·2 мин
В Китае команда Cadillac впервые завершила гонку двумя автомобилями, хотя и уступила лидеру один круг. Во время старта между Серхио Пересом и Валттери Боттасом произошло столкновение — мексиканский пилот признал свою ответственность за инцидент.

Валттери Боттас завершил заезд на тринадцатом месте. Он отметил, что результат команды оказался весьма впечатляющим: оба автомобиля пришли к финишу, заняв тринадцатую и пятнадцатую позиции во втором Гран При для коллектива. Боттас также подчеркнул, что не ожидал такого исхода, учитывая технические сложности, с которыми столкнулись соперники во время гонки.

По словам Боттаса, его гонка прошла достаточно спокойно, что позволило добиться высокого результата. Пилот отметил уверенную борьбу с Aston Martin и успешный обгон соперников. Он выразил удовлетворение прогрессом команды между первым и вторым этапами и подчеркнул, что коллектив движется в правильном направлении, несмотря на предстоящую работу.

Серхио Перес финишировал пятнадцатым и дал оценку выступлению коллектива, назвав гонку хорошей и отметив, что оба автомобиля Cadillac смогли пересечь финишную черту во втором для себя Гран При.

Перес рассказал, что его заезд сложился непросто. На старте гонки он допустил контакт с машиной Боттаса, признав свою ошибку и отметив, что действовал слишком оптимистично, не учтя отсутствие свободного пространства для соперника. Этот инцидент привёл к потере времени.

Дальнейший ход гонки для Переса осложнили проблемы с расходом энергии, которые возникали каждый раз, когда ему удавалось сокращать отставание. В результате этих сложностей мексиканский гонщик потерял более двадцати секунд. Тем не менее, Перес отметил прогресс команды за два гоночных уик-энда и выразил надежду на успешное выступление на следующем этапе, который пройдёт в Японии.

