Боттас: «Мы становимся лучше с каждой сессией»

Команда Cadillac продолжает свой дебютный сезон, пока не пополнив копилку очков. Несмотря на это, финский гонщик Валттери Боттас отмечает, что прогресс коллектива соответствует ожиданиям.

По словам Боттаса, важно, что команда демонстрирует стабильное развитие: «Важно, что мы прогрессируем с каждой сессией. В Китае команда сделала важный шаг к обеспечению необходимой надёжности – мы финишировали двумя машинами, и теперь будем работать над повышением эффективности».

Пилот также подчеркнул, что уверенность коллектива растёт с каждым уик-эндом, а приобретённый опыт помогает двигаться вперёд: «Мы ясно видим, что с каждой сессией, с каждым уик-эндом команда набирается опыта и чувствует себя увереннее. В нашем спорте все развиваются, все совершенствуются, но я считаю, что нам, как новой команде, теоретически должны удаваться более значительные шаги вперед».

Валттери Боттас выражает надежду, что разрыв с лидерами удастся сократить быстрее, чем ожидают многие: «Пока отставание от лидеров весьма велико, надеюсь, мы сможем сократить его быстрее, чем многие думают. Отыграть первые секунды всегда легче, чем последние десятые, но шаг за шагом мы движемся вперёд».