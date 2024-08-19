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Belgee объявил об открытии дилерских центров в России.

В России открылись дилерские центры Belgee, как сообщили представители белорусского бренда.
РедакцияР
Редакция
19.08.2024, 11:01·1 мин
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Фото: Autostat.ru

В России открылись дилерские центры Belgee, как сообщили представители белорусского бренда. По официальной информации, на данный момент уже функционируют 33 автосалона в различных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Вологду, Тулу, Орел, Брянск, Саратов, Оренбург, Омск и другие населенные пункты.

Belgee планирует открыть не менее 120 дилерских центров в различных регионах России до конца текущего года. В настоящее время активно ведется работа по подготовке и обустройству выставочных залов.

Помимо продажи автомобилей и обеспечения гарантийных обязательств, дилеры белорусской компании предлагают широкий спектр финансовых, страховых и технических услуг, а также аксессуары для частных и корпоративных клиентов.

На данный момент в России модельный ряд Belgee состоит из двух кроссоверов - городского X50 и среднеразмерного Х70.

По данным АО "ППК", в июле 2024 года было продано 3716 новых автомобилей Belgee в России. Этот показатель стал рекордным объемом продаж за месяц. За первые 7 месяцев текущего года было реализовано 17825 машин белорусской марки.

Фото: Belgee

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