Рынок авторов в Казахстане впервые за полгода продемонстрировал рост

По информации, предоставленной пресс-службой Казахстанского автомобильного союза, за сентябрь 2024 года в стране было реализовано 17 888 новых легковых и коммерческих автомобилей. Этот показатель на 0,4% превысил результаты августа.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отметили, что в сравнении с сентябрем прошлого года также наблюдается прирост (+0,6%). Таким образом, автомобильный рынок Казахстана впервые за полгода показал положительную динамику, после шести месяцев снижения с апреля по август.

По-прежнему лидирует на казахстанском рынке компания Hyundai, продав 4 218 автомобилей в первый месяц осени. На втором месте осталась Chevrolet с показателем в 3 027 проданных машин, на третьем – Kia, у которой было реализовано 1 953 автомобиля. В топ-5 лидеров также вошли Chery и Toyota, их продажи составили 1 324 и 965 машин соответственно.

Суммарно за первые 9 месяцев текущего года в Казахстане было реализовано 137 106 новых автомобилей. Этот показатель на 0,7% ниже, чем за аналогичный период годом ранее.