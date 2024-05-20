Автомобили XCITE X-Cross 7 уже стали доступны дилерам

Автозавод Санкт-Петербург начал поставку автомобилей XCITE X-Cross 7 дилерам. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль». По данным источника, старт продаж новинки запланирован на 27 мая. В пресс-службе предприятия информацию о начале продаж XCITE X-Cross 7 не подтвердили, но и не опровергли, отметив, что анонс будет сделан в ближайшее время.

Напомним, в марте 2024 года была представлена первая модель бренда XCITE от «Автозавод Санкт-Петербург» – кроссовер X-Cross 7. Дизайн автомобиля отличается особым контуром остекления и стильной решеткой радиатора, а также 18-дюймовыми колесами и узкими светодиодными фарами.

Интерьер X-Cross 7 выполнен в минималистичном стиле с кожаными вставками. Автомобиль оснащен двумя дисплеями: панелью приборов размером 7 дюймов и мультимедийным экраном на 10,25 дюйма, а также сенсорной панелью для управления климатом.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л.с. с вариатором. Максимальная скорость – 186 км/ч, разгон до 100 км/ч – 9,8 секунды. Все комплектации включают «зимний пакет» и различные современные опции, такие как беспроводная зарядка для смартфонов и системы безопасности.

Эксперты отмечают, что успех XCITE X-Cross 7 на рынке будет зависеть от конкурентоспособной цены. В сегменте от 2,5 до 3,5 млн рублей действуют многочисленные китайские производители, с которыми новый бренд будет конкурировать. В планах также выпуск седана, что расширит спектр конкурентов до других моделей.

Автомобили XCITE будут стремиться привлечь аудиторию разного возраста и готовы конкурировать с популярными китайскими брендами на рынке. Участие в госпрограммах и гибкие цены могут сделать эти машины востребованными как среди частных лиц, так и корпоративных клиентов.

Объем продаж XCITE на рынке России будет зависеть от многих факторов. Подробнее о потенциале бренда читайте в рубрике «Вопрос эксперту».