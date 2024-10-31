Как исправить ситуацию, когда новый аккумулятор быстро разряжается, советует автоэлектрик

Постоянно разряжающаяся батарея часто является последствием утечки тока. Часто автовладельцы предполагают, что проблема связана с изношенным генератором или большим количеством электроники в машине. Однако специалисты утверждают, что обнаружить утечку тока вполне по силам и самому водителю.
Средний срок службы штатного аккумулятора в автомобиле с обычным двигателем составляет не менее 5 лет. Если возникли проблемы до истечения этого срока, вероятно, дело в проводке.
При возникновении подобных неисправностей необходимо найти и устранить причину разряда. Важно избежать ошибочных предположений. Первым делом следует проверить состояние генератора. Если с ним все в порядке, то стоит обратить внимание на сам аккумулятор, советует автомеханик. При условии, что аккумулятор куплен у надежного поставщика и он не вызывает нареканий, его можно исключить из списка подозреваемых.
Далее стоит проверить область под капотом — возможно, на клеммах обнаружится окисление. Высокий пусковой ток может привести к разряду, и в таком случае обычной подзарядки будет недостаточно. Решением проблемы может стать обработка клемм специальными средствами после их очистки. Однако для предотвращения постоянной разрядки часто требуется комплексный подход.
В прошлые времена встречались резиновые коврики под аккумулятором. Они помимо стабилизации АКБ во время движения играли роль изоляционной прокладки между кузовом и батареей, предотвращая утечку тока. Такой аксессуар актуален и в настоящее время.
Кроме того, важно обратить внимание на "массу". Специалисты советуют проверить ее на кузове автомобиля, а не на самом аккумуляторе. Если болт в месте заземления окислен и загрязнен, контакт будет не надежным, что приведет к разряду батареи. В этом случае потребуется зачистка болта и, возможно, обработка наждачной бумагой. Завершающим этапом после сборки конструкции является применение защитной смазки.
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