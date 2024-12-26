Автодилеры в России радуют покупателей скидками на новые кроссоверы Peugeot

В России появились в продаже кроссоверы Peugeot 5008 китайской сборки без пробега. Важно отметить, что эти машины не относятся к самым новым - все автомобили 2021 года выпуска. Именно из-за этого они доступны по цене - около 2,7-2,8 миллиона рублей, сообщает портал Quto.

Представители автосалона пояснили, что во время пандемии склады автозаводов были заполнены автомобилями, что помешало провести запланированные продажи из-за введенного локдауна.

Модель 5008 представляет собой удлиненную версию кроссовера Peugeot 3008. Этот паркетник может предложить салон на пять или семь посадочных мест. В Россию поставляется пятиместная версия с двумя рядами сидений.

Фото: Carsweek.ru

В списке доступного оборудования заявлена отделка салона искусственной кожей, современная мультимедиа с большим сенсорным экраном, панорамная крыша, а также другие опции комфорта и безопасности. Кроссовер оснащен 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 175 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой АКПП и передним приводом.

На внутреннем рынке Peugeot 5008 в настоящее время можно приобрести со скидкой. В России же данные автомобили можно импортировать с льготными тарифами для трехлетних транспортных средств.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что компания Peugeot планирует выпускать спортивные автомобили с использованием нового подразделения.