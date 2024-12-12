Лучшие новинки 2025 года, согласно автодилерам

Одним из самых ожидаемых автомобилей 2025 года станет новая модель отечественного автопрома - LADA Iskra. Об этом заявил коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский. По его мнению, на рынке также будет продолжаться выход новых китайских брендов, особенно в сегменте SUV, но в меньших масштабах, так как основные игроки уже укрепили свои позиции.

Специалисты отмечают, что среди наиболее перспективных новинок 2025 года стоит выделить Chery Tiggo 9. Хотя формально она появится на рынке уже в 2024 году, но ее реальное влияние будет заметно в следующем году. Также большой потенциал у новой модели OMODA C5. Кроме того, компания JAECOO планирует представить новую модель, которая, как ожидается, привлечет значительное внимание. Haval, в свою очередь, пополнит линейку моделью H7, и здесь также есть потенциал для успеха.

Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании "РОЛЬФ", подчеркивает: «Эти модели имеют все шансы на успех на рынке». Он уверен, что новые автомобили привлекут внимание покупателей и будут пользоваться спросом.

Подробнее о причинах появления новых суббрендов на российском рынке, созданных специально для данной страны, читайте в специальной рубрике «Вопрос эксперту».