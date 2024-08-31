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Autostrada.uz: В Узбекистане начали собирать Hyundai вместо Exeed

В Узбекистане начнут сборку южнокорейских автомобилей Hyundai в больших масштабах, включая модели Elantra, Tucson, Sonata, Santa Fe, Palisade и Staria.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.08.2024, 08:11·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Узбекистане начнут сборку южнокорейских автомобилей Hyundai в больших масштабах, включая модели Elantra, Tucson, Sonata, Santa Fe, Palisade и Staria.

Самой доступной моделью из перечисленных станет "Элантра", в то время как производство бюджетного кроссовера Creta было отменено в пользу более дорогих автомобилей.

Жители Узбекистана смогут купить иностранные автомобили сборки уже в следующем месяце, однако до России эти модели, возможно, не дойдут. Вице-президент НАС Ян Хайцеэр пояснил, что перевозка таких машин в Россию финансово невыгодна.

Локализованные Hyundai предназначены прежде всего для Узбекистана и других стран Центральной Азии.

Сборку моделей Exeed планировали осуществлять с применением крупноузлового метода. Планы включали почти все актуальные модели. В долгосрочной перспективе завод должен был перейти на полный цикл производства.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем появились официальные цены на седан Hyundai Elantra 2025 года.

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