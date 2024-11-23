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Алонсо: Несколько последних гонок мы не в состоянии бороться

В последней квалификации в Лас-Вегасе оба пилота Aston Martin оказались за бортом еще в начальной части соревнования.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.11.2024, 10:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

В последней квалификации в Лас-Вегасе оба пилота Aston Martin оказались за бортом еще в начальной части соревнования.

Фернандо Алонсо финишировал на 17-й позиции и прокомментировал ситуацию: «Весь уик-энд мы сталкивались с проблемой отсутствия необходимой скорости. Мы понимали, что задача будет сложной еще до старта квалификации. При прохладной погоде в этом городе мы так и не смогли найти идеальный баланс и заставить шины работать должным образом.

Мы не в первый раз сталкиваемся с трудностями на последних этапах, и нам необходимо постоянно развиваться, чтобы быть готовыми к предстоящему сезону. В прошлом году мы видели, что на этой трассе может произойти всё, и мы готовы использовать любые инциденты, включая выезд автомобиля безопасности».

Лэнс Стролл занял 20-е место и прокомментировал свою позицию: «Наша команда приложила значительные усилия, чтобы подготовить мою машину к квалификации после проблем с системой ERS на третьей тренировке. Я смог проехать только один круг, но из-за прохладной резины столкнулся с трафиком и не смог показать лучший результат».

«В предстоящей гонке будет важно беречь шины, так как наше авто сильно изнашивает их, но мы постараемся сделать всё возможное», - добавил пилот команды Aston Martin.

Источник

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