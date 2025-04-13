За час до старта: Пересказ высказывания Пьера Гасли

Пилот команды AlphaTauri - Пьер Гасли выйдет на стартовую позицию седьмым в Гран При Бахрейна. Гонщик надеется заработать свои первые очки в текущем сезоне чемпионата мира по автогонкам.

Гасли поделился своими впечатлениями от результатов квалификации, отметив отличную работу команды. «Я был доволен машиной и смог показать конкурентоспособность. Это свидетельствует о нашем хорошем потенциале», - подчеркнул французский гонщик.

На старте гонки Пьер Гасли окажется на четвёртой позиции, рядом с лидерами. Тем не менее, спортсмен сосредоточен на своей гонке и готов заработать первые баллы в сезоне. «Уверен, что нас ждёт захватывающая гонка», - добавил он.

Гасли выразил надежду на то, что скорость его машины позволит бороться с соперниками, признавая, что Red Bull, McLaren и Ferrari в теории быстрее. «Но в любом случае, если появится возможность, я воспользуюсь ею. Мы готовы к гонке и чётко представляем, какую стратегию будем использовать», - заверил гонщик.