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За час до старта: Пересказ высказывания Пьера Гасли

Пьер Гасли готов заработать первые очки в Бахрейне: "У нас хороший потенциал". Важная гонка и стратегия - ключ к успеху французского гонщика.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.04.2025, 17:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Пилот команды AlphaTauri - Пьер Гасли выйдет на стартовую позицию седьмым в Гран При Бахрейна. Гонщик надеется заработать свои первые очки в текущем сезоне чемпионата мира по автогонкам.

Гасли поделился своими впечатлениями от результатов квалификации, отметив отличную работу команды. «Я был доволен машиной и смог показать конкурентоспособность. Это свидетельствует о нашем хорошем потенциале», - подчеркнул французский гонщик.

На старте гонки Пьер Гасли окажется на четвёртой позиции, рядом с лидерами. Тем не менее, спортсмен сосредоточен на своей гонке и готов заработать первые баллы в сезоне. «Уверен, что нас ждёт захватывающая гонка», - добавил он.

Гасли выразил надежду на то, что скорость его машины позволит бороться с соперниками, признавая, что Red Bull, McLaren и Ferrari в теории быстрее. «Но в любом случае, если появится возможность, я воспользуюсь ею. Мы готовы к гонке и чётко представляем, какую стратегию будем использовать», - заверил гонщик.

Источник

Пьер Гасли (71)Alpine F1 Team (140)

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