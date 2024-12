Автомобили подорожали на 12 марок в первой половине декабря.

Цены на новые автомобили у 12 брендов, представленных на российском рынке, возросли за первые две недели декабря 2024 года. Об этом сообщается в отчете агентства «АВТОСТАТ», ссылаясь на данные сайта «Цена Авто». По итогам мониторинга стало известно, что в первой половине месяца ни у одного бренда не произошло снижения цен.

Наибольшее увеличение стоимости моделей заметно у марки Changan, где цены поднялись на восемь машин. К примеру, цена кроссовера CS95 увеличилась на 100 тысяч рублей, что составляет 2,2 – 2,3%. Аналогичную прибавку получил кроссовер UNI-K (2,2 – 2,6%) за исключением гибридной версии iDD. Модели CS35 Plus (+1,2%) и Hunter Plus (+0,8%) подорожали на 30 тысяч рублей. Четыре другие модели Changan подорожали на 20 тысяч рублей: седаны Alsvin (+1,1%) и EADO Plus (+0,8%), а также кроссоверы UNI-T (0,6 – 0,7%) и UNI-V (0,6 – 0,7%).

Компания Geely также подняла цены на семь из восьми моделей, за исключением кроссовера Atlas Pro. Наименьшее увеличение цены заметно у седана Emgrand – 26 тысяч рублей (1,0 – 1,2%). Кроссоверы Cityray (+1,1 – 1,3%) и Coolray (+1,2 – 1,3%) подорожали на 36 тысяч и 41 тысячу рублей соответственно. Окаванго подорожал на 41 тысячу (+1,1%), Atlas (+1,1 – 1,2%) на 43 тысячи, а Monjaro (+1,2 – 1,4%) на 62 тысячи. Самым значительным увеличением цены стало подорожание седана Geely Preface на 121 тысячу рублей (3,5 – 3,7%).

JAC увеличила цены на все свои модели. К примеру, кроссовер JS3 подорожал на 40 тысяч рублей (2,1 – 2,2%), лифтбек J7 на 50 тысяч (2,2 – 2,5%), кроссовер JS6 на 60 тысяч (2,1 – 2,2%) и пикап Т8 на 60 тысяч (1,9 – 2,0%). Пикапы JAC T8 Pro и Т9 подорожали на 80 тысяч (+2,5%) и 100 тысяч (+2,9%) соответственно.

Chery увеличила стоимость пяти моделей. Например, цены на кроссоверы Tiggo 4 (+1,9 – 2,1%), Tiggo 4 PRO (+2,1 – 2,6%) и Tiggo 7 PRO Max (+1,5 – 1,8%) увеличились на 50 тысяч рублей, а на седан Arrizo 8 (+2,2 – 2,6%) и кроссовер Tiggo 8 PRO Max (+1,8 – 2,1%) – на 70 тысяч.

Все четыре модели OMODA подорожали: кроссоверы C5 на 50 тысяч рублей (1,5 – 2,2%), седан S5 на 50,9 тысячи (+2,4%) и S5 GT на 50 тысяч (+2,1%).

У четырех брендов цены увеличились только на две модели. К примеру, у Belgee кроссоверы Х50 подорожали на 34 тысячи рублей (1,3 – 1,4%), а Х70 – на 41 тысячу (1,2 – 1,5%). У JAECOO кроссоверы J7 и J8 подорожали на 70 тысяч (1,8 – 2,4%) и 100 тысяч (1,9 – 2,2%) соответственно. Цены на кроссовер X50 в топовой комплектации Luxury от Jetour выросли на 50 тысяч (+2,0%), а на X90 Plus – на 80 тысяч (2,1 – 2,4%). Кроме того, два кроссовера Haval подорожали на 50 тысяч – H3 (+1,6 – 1,9%) и Jolion (+1,8 – 2,5%).

Три марки увеличили цены лишь на одну модель: KNEWSTAR 001 подорожал на 190 тысяч рублей (4,4 – 4,8%), а TANK 700 и WEY 07 – на 100 тысяч (0,8 – 1,1% и +1,5% соответственно).

Фото: АВТОСТАТ