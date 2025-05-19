"«Железная Россия»: Первая партия Lada Iskra собирается на «АвтоВАЗе»"

В первую партию Lada Iskra войдут 50 автомобилей, сообщает издание «За рулем». По данным источника, на данный момент готовят кузова для этой партии, которые будут сварены и окрашены. Ожидается, что до конца месяца их будут устанавливать на конвейер, примерно по три машины в день. Этот график зависит от поставки необходимых автокомпонентов.

Появление новой доступной ВАЗовской модели ожидается 20 июля. Пока нет информации о ценах на автомобили. Эксперты предполагают, что самая доступная "Искра" будет стоить от 1,2 до 1,3 миллиона рублей. Новинка займет позицию между моделями "Гранта" и "Веста".

По мнению участников автомобильного рынка, Lada Iskra станет отличным первым автомобилем для новичков за рулем. Также это семейство автомобилей может заинтересовать малый бизнес и молодые семьи среднего класса, считает Евгений Житнухин из компании FRESH. Кроме того, новая модель привлечет ценителей автомобилей "АвтоВАЗа" более старшего поколения, так как "Искра" идеально подойдет в качестве городского транспорта.

Автомобиль Lada Iskra будет доступен в кузовах седан, универсал и кросс-универсал. Покупателям предложат три варианта двигателя: 1,6-литровый мотор мощностью 90 лошадиных сил в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 106-сильный двигатель объемом 1,6 литра с 6-ступенчатой МКПП, а также такое же двигатель, сочетающийся с вариатором.

В базовой комплектации "Искра" получит две подушки безопасности, систему ЭРА-ГЛОНАСС, антиблокировочную систему тормозов и другие опции.

Ранее на нашем портале было объявлено, что у премиального седана Lada Aura появится электрическая версия.