Новый утильсбор особенно затронет популярные иномарки: под угрозой «Зикр» и «Лисян»

Изменения в правилах расчета утильсбора могут особенно затронуть марки автомобилей, в чьей линейке присутствуют гибридные модели. Об этом сообщил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский в беседе с «Автостатом», выделяя такие бренды, как Lixiang, Aito, Wey, Exlantix и Zeekr.

По мнению сооснователя LikeAvto Никиты Шелехова, такие корректировки законодательства в первую очередь отразятся на альтернативном импорте. Он отметил, что приобретение автомобилей с мощностью свыше 160 л. с. для физических лиц станет экономически невыгодным. «Живыми» на рынке останутся лишь машины с моторами до 160 л. с., по остальным моделям, в случае утверждения новых норм, ожидается существенное снижение спроса.

Особенно заметное влияние нововведения окажут на популярные автомобили параллельного импорта, такие как Geely Monjaro, Zeekr, Li Auto, BMW, Toyota и Mercedes-Benz. По оценке эксперта, это может сыграть на руку официально представленным в России брендам, а также дилерам, которые еще не распродали остатки машин, завезенных до изменения порядка расчета утильсбора.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов считает, что снижение объемов российского авторынка возможно, однако оно, прежде всего, будет связано с сокращением ввоза некоторых моделей. В первую очередь речь идет о гибридных автомобилях и электрокарах, среди которых выделяют Zeekr и Lixiang.

По мнению Иванова, полного ухода отдельных моделей с рынка ожидать не стоит. Новые правила могут привести к уменьшению спроса и количества продаж, но из-за небольшой доли «зеленых» автомобилей (около 4%) серьезного влияния они не окажут.

Эксперт также приводит конкретные расчеты: например, стоимость BMW X5 увеличится на 250 тысяч рублей, что не должно существенно повлиять на спрос. Toyota Highlander прибавит примерно 150 тысяч рублей, но такая разница также не выбьет модель с рынка. Иванов отметил, что многие бренды, включая Chery, Omoda и Jaecoo, уже локализовали производство в России, а другие, такие как Geely, Changan и Tank, активно рассматривают этот вариант. Он подчеркнул, что локализация производства выгодна для всех участников рынка.

Глава «Рольфа» Светлана Виноградова считает, что изменение схемы расчета утильсбора затронет лишь около 10% рынка. Она объясняет это тем, что большая часть брендов уже организовала производство в России. Исключение составляет Geely, которая также рассматривает возможность локализации.

По словам Виноградовой, наиболее ощутимые последствия коснутся тех участников рынка, кто оформлял автомобили на физических лиц, а также сегмента электромобилей и гибридов. Их совокупная доля на российском рынке сейчас составляет примерно 5%. В качестве примера она упомянула модель Zeekr 001, чья стоимость может вырасти более чем на 1,5 миллиона рублей.

Виноградова также добавила, что на изменение спроса и цен на автомобили в первую очередь влияют другие факторы, а не утильсбор. Она подчеркнула, что этот показатель не является определяющим для динамики рынка.

Автоэксперт Ян Хайцеэр выразил мнение, что планируемые изменения могут привести к общему росту цен на автомобили в пределах 10-15%. Он полагает, что подобная динамика приведет к увеличению среднего возраста автопарка, поскольку автомобилисты будут дольше эксплуатировать свои машины.

В целом, Хайцеэр оценивает повышение утильсбора как нецелесообразную меру, которая не способствует ни стимулированию спроса, ни развитию отечественного автопрома. Он отметил, что для покупателей недорогих автомобилей увеличение платежей на несколько сотен тысяч рублей может стать критичным. В отдельных случаях люди могут отказаться от выкупа автомобиля на таможне из-за отсутствия средств для доплаты.

Напомним, что в России с 1 ноября текущего года может измениться схема расчета утильсбора на автомобили. Согласно предложению, в формулу добавят дополнительный коэффициент, зависящий от мощности двигателя ввозимой машины. По информации Минпромторга, необходимость нововведения объясняется растущим интересом к автомобилям с небольшими моторами, электрокарам и гибридным моделям.

Для граждан, ввозящих наиболее востребованные автомобили с мощностью двигателя менее 160 л. с., будет сохранен льготный утильсбор. Его размер останется прежним: 3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи рублей за машину старше трех лет.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов ранее заявил, что введение дополнительного коэффициента мощности не скажется на доступности наиболее популярных в России автомобилей.

Автор: Иван Бахарев