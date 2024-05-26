Aurus Senat: раскрыты сроки выхода обновлённой версии в производство

Согласно информации, опубликованной ТАСС, массовое производство обновленного Aurus Senat начнется в конце 2025 года. Эту дату подтверждает официальный представитель Минпромторга России.

Заметно, что новый дизайн роскошного автомобиля был разработан отечественными специалистами, которые взяли на себя полное руководство над проектом.

Переделанная модель Senat получила обновленную переднюю часть: измененные фары, переработанные бамперы, капот и радиаторная решетка. Также было решено обновить крылья. Эти изменения внешности были достаточными, чтобы сделать лимузин более современным.

Под брендом Aurus выпускается линейка представительских автомобилей. Работа над роскошным семейством началась еще в 2013 году, и каждый этап развития молодого автобренда активно освещался в СМИ.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о том, что белорусские власти планируют пересесть на российские автомобили Aurus.